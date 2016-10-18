Суд освободил от уголовной ответственности фигурантов "трубного дела"

13:13 18/10/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Ленинский районный суд Петербурга во вторник постановил прекратить уголовное преследование по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями трех фигурантов громкого "трубного дела" в связи с истечением срока давности, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, бывший директор СПб ГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса» (подведомственного комитету по энергетике и инженерному обеспечению) Константин Мосин, бывший начальник отдела строительства котельных и тепловых сетей «Управление заказчика» Анатолий Хютти и бывший начальник отдела подготовки и координации производства «Управление заказчика» Леонид Шишов, были освобождены от уголовной ответственности по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. При этом за потерпевшей стороной, которой признано Правительство Петербурга, оставлено право обратиться в суд с гражданским иском к этим лицам.

Шишову, обвиняемому только по одной этой статье, отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде и снят арест с имущества.

На скамье подсудимых остались пять человек, которым инкриминируются эпизоды мошенничества, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Это Мосин, Хютти, учредитель компании ООО «Руструбпром» Игорь Селиверстов, бывший генеральный директор «Петрокома» Алексей Муравьев, его заместитель Сергей Жуковский.

К прениям сторон по делу суд приступит 14 ноября.

Все обвиняемые признают свою вину. Уголовное дело рассматривается в особом порядке. «Трубное дело» стало самым резонансным коррупционным скандалом, связанным с администрацией Петербурга.

По данным обвинения, в 2010 году комитет по энергетике заключил с «Петрокомом» госконтракт на строительство и ремонт теплосетей. Поставщиком труб стало ОАО «Руструбпром». «Петроком», покупая трубы, предъявлял Смольному счета как за новые, но, по мнению обвинения, это были некондиционные трубы с фальшивыми сертификатами качества, не соответствующие ГОСТам, да еще и бывшие в употреблении. По версии следствия, таких труб в Петербурге было проложено около 600 километров, что привело к многочисленным авариям теплосетей по всему городу. Как считает обвинение, подмена была осознанной и направленной на хищение бюджетных средств. Первоначально ущерб оценивался правоохранительными органами в 3 миллиарда рублей. Сейчас обвинение предъявляет подсудимым ущерб в 2,6 миллиона рублей.

Среди обвиняемых был бывший глава комитета по энергетике Олег Тришкин — он считался главным фигурантом данного уголовного дела. Тришкин был заключён под стражу, а после отпущен под залог в размере 2,5 миллиона рублей. В ноябре прошлого года следствие освободило его от уголовного преследования в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Процесс над ещё одним фигурантом «трубного дела» — бывшим владельцем компании «Петроком» Андреем Кадкиным — был выделен в отдельное производство. Его признали виновным в хищении 1,3 миллиона рублей. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно, признав, что он возместил городу ущерб в размере 15 миллионов рублей.