Прокуратура обжаловала постановление суда об УДО бойца Александра Емельяненко

10:48 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Прокуратура обжаловала решение Борисоглебского городского суда Воронежской области об условно-досрочном освобождении бойца смешанных боевых искусств Александра Емельяненко, осуждённого на 4,5 года колонии общего режима за насильственные действия сексуального характера, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"В последний день для обжалования постановления суда по материалу поступило апелляционное представление старшего помощника Борисоглебского межрайпрокурора, в котором прокурор ссылается на неправильное применение судом материального закона при замене наказания в виде лишения свободы на наказание в виде исправительных работ на срок, превышающий 2 года. В связи с этим вышеуказанный материал направляется в апелляционную инстанцию Воронежского областного суда", - говорится в сообщении.

Если бы прокуратура не опротестовала решение суда, Емельяненко вышел бы на свободу 28 октября 2016 года.

В мае прошлого года Симоновский районный суд Москвы приговорил Емельяненко к 4,5 годам лишения свободы и постановил взыскать с него штраф в размере 50 тысяч рублей. Суд при этом прекратил производство в отношении Емельяненко по статье «склонение к употреблению наркотических средств» в связи с отказом прокуратуры от обвинения в этой части.

Спортсмен изначально обвинялся в совершении действий сексуального характера, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков женщины, убиравшей его квартиру.

Как следует из материалов дела, в квартире в Пересветовом переулке Москвы Емельяненко надругался над потерпевшей, а потом украл паспорт из ее сумки. Емельяненко в свою очередь настаивал на том, что «связь была обоюдной».

Александр Емельяненко ─ один из самых известных представителей России в международных чемпионатах по смешанным боевым искусствам. Он приходится младшим братом Федору Емельяненко, которого многие СМИ, в том числе американские, считают величайшим бойцом смешанного стиля в истории.