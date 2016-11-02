Суд 3 ноября проверит законность заключения под стражу "ловца покемонов"

12:26 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Свердловский областной суд 3 ноября рассмотрит апелляционные жалобы на решение об изменении меры пресечения видеоблогеру Руслану Соколовскому с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщил в среду РАПСИ адвокат Алексей Бушмаков.

"Завтра суд рассмотрит нашу жалобу на решение Кировского районного суда Екатеринбурга. Заседание по решению суда пройдет в закрытом режиме, Соколовский будет участвовать с помощью видеоконференцсвязи", — рассказал адвокат.

21-летний студент юрфака и видеоблогер Руслан Соколовский обвиняется в "оскорблении чувств верующих" (часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса РФ) и "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства" (статья 282 УК РФ). Уголовному преследованию Соколовский подвергся после того, как опубликовал на своем канале YouTube видео, на котором играл c помощью мобильного приложения в популярную игру Pokemon Go в православной церкви — Храме-на-Крови в Екатеринбурге.