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Директор бюро РКК "Энергия" Рябов приговорен к 1,5 годам за мошенничество

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Теги: Мошенничество, РКК Энергия, Самарская область, Россия
14:26 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ. Кировский районный суд Самары приговорил директора самарского бюро РКК «Энергия» Владимира Рябова к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Как уточнила собеседница агентства, после оглашения приговора ранее находившийся под подпиской о невыезде Рябов был взят под стражу.

По ходатайству защиты данное уголовное дело рассматривалось Кировским районным судом в особом порядке, поскольку ранее подсудимый признал свою вину. В прениях гособвинение просило для Рябова 4,5 года лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей.

По версии следствия, ЗАО «Волжское конструкторское бюро» выполняло госзаказ по изготовлению двух установок термостатирования для ракетно-космической отрасли. По данным прокуратуры, оборудование было изготовлено в ненадлежащих условиях, без соответствующих лицензий и людьми, которые не имели соответствующий допуск. Ущерб РФ в лице Роскосмоса оценили на сумму в 25 миллионов рублей.

Ранее по факту выпуска некачественных деталей по заказу Роскосмоса уже был осужден заместитель Рябова Михаил Фирстов. По версии следствия, в 2009 году он создал ООО «Энком», учредителем и сотрудниками которого были его родственники. Предприятие, не имея необходимой лицензии, изготовило агрегаты для ракет, за что получило денежные средства на сумму свыше 14 миллионов рублей. В результате были произведены некачественные комплектующие. Суд приговорил Фирстова к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 50 тысяч рублей. Затем он был освобождён по амнистии. Однако затем вскрылись новые факты уголовного дела, и Фирстов был осуждён повторно.

РКК «Энергия» была образована в 1946 году. Сегодня это головная организация по пилотируемым космическим системам в России. Ведет работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.

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Директор бюро РКК "Энергия" Рябов приговорен к 1,5 годам за мошенничество

14:26 02/11/2016 Кировский районный суд Самары приговорил директора самарского бюро РКК «Энергия» Владимира Рябова к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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