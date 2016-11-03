Суд обязал ГУ ФСИН РФ выплатить экс-осужденному 200 тыс руб за пытки в колонии

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15:52 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Калининский районный суд Новосибирска взыскал с казны России в лице ее распорядителя ГУ ФСИН РФ 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу бывшего осужденного, которого в 2014 году жестоко избили сотрудники колонии №8 ГУ ФСИН РФ по Новосибирской области, сообщила РАПСИ адвокат Юлия Казанцева, представляющая интересы пострадавшего.

"Прокурор считал достаточной компенсацию в размере 150 тысяч рублей, однако судья назначила 200 тысяч", - сказала собеседница агентства.

По её словам, ранее суд установил, что 10 апреля 2014 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №8 Александр Кириллов и дежурный помощник начальника этой же колонии Андрей Попов в дежурной части учреждения избили руками и резиновыми палками осужденного.

"Мой подзащитный упал на пол и, боясь за свою жизнь и здоровье, начал закрывать голову, перекатываться с бока на бок, пытаясь избежать ударов резиновой палки по телу. Временами он терял сознание, темнело в глазах, боль была невыносима. В надежде на то, что кто-нибудь придет на помощь и остановит это зверское избиение, звал на помощь. Однако никто не попытался остановить происходящее", - рассказала адвокат.

После избиения осужденный был помещен в штрафной изолятор, где без оказания медицинской помощи провел 5 суток. В иске отмечено, что на протяжении всего срока отбывания наказания в ИК №8 ГУ ФСИН России по Новосибирской области осужденный не имел взысканий, не был конфликтен, агрессивен, стремился к скорейшему освобождению и воссоединению с семьей.

В прошлом году Калининский районный суд Новосибирска признал сотрудников колонии Попова и Кириллова виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ) и приговорил их к лишению свободы с лишением права занимать должности на госслужбе. В мае этого года приговор вступил в законную силу.

