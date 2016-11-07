Подрядчик строительства "Восточного" осужден на 3,5 года за присвоение 1,7 млн руб

11:57 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Благовещенский городской суд Амурской области приговорил руководителя частной фирмы, выполнявшей комплекс работ по строительству космодрома "Восточный", к 3,5 годам лишения свободы за присвоение денежных средств в размере 1,7 миллиона рублей, выделенных на выполнение строительно-монтажных работ, сообщили РАПСИ в пресс-службе МВД России.

"Благовещенский городской суд Амурской области признал виновным руководителя коммерческой организации … в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата) УК РФ… Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Судом и следствием установлено, что летом 2013 года гендиректор компании подписал договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на космодроме "Восточный". Так, в октябре-ноябре 2013 года подрядчику было перечислены денежные средства в размере 2,7 миллиона рублей, однако предприятие выполнило работы и отчиталось только за сумму чуть более 990 тысяч рублей.

"Остальные, свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей, генеральный директор данной фирмы-подрядчика перечислил на счёт другой организации, после чего денежные средства были обналичены и переданы ему. Денежными средствами данный руководитель распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.



