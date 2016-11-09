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Бывший топ-менеджер "Газпром межрегионгаз Омск" арестован за мошенничество - СК

Теги: Прокуратура и следствие, Мошенничество, Омская область, Россия
20:41 09/11/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РАПСИ, Михаил Телехов. Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя генерального директора ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергея Подольного, сообщили в среду РАПСИ в Следственном управлении (СУ) СК РФ по Омской области.

Как сообщили в СУ, арест прошёл в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих ООО «Омсктехуглерод», а также причинения имущественного вреда ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск».

По данным СУ, это предприятие поставляет газ ООО «Омсктехуглерод». По версии следствия, Подольный совместно с предпринимательницей Алёной Бабий ввели в прямую схему поставки газа подконтрольные Бабий и не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности организации - ООО «Технический углерод» и ООО «ГазНефтьТрейдинг».

«В результате чего фактически поставляемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» газ в течение 2011-2014 годов реализовывался в ООО «Омсктехуглерод» через  эти «фирмы - прокладки» по стоимости, значительно превышающей отпускную цену. Полученные мошенническим путем денежные средства обвиняемые обналичивали через кредитные учреждения и фирмы-однодневки. Всего обвиняемыми было похищено более 200 миллионов рублей», - сказали в СУ.

Бабий и Подольному предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц. 2 ноября по ходатайству следствия судом в отношении Подольного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В апреле 2016 года такая же мера пресечения была избрана Бабий.

В ходе следствия у ряда юридических и физических лиц, участвующих в схеме поставки газа, проведены обыски и выемки, кроме того, на предприятиях ООО «Омсктехуглерод», ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» изъята финансовая и хозяйственная документация. Проводятся допросы свидетелей, экспертизы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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Бывший топ-менеджер "Газпром межрегионгаз Омск" арестован за мошенничество - СК

20:41 09/11/2016 Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя генерального директора ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергея Подольного.
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