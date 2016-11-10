Суд подтвердил отказ в иске английской фирмы к МТС-банку на $1 млн

СИП

13:56 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил решение об отказе британской компании Colvir Software Solution Ltd. в иске к МТС-Банку о взыскании 1,1 миллиона долларов задолженности за использование программного обеспечения автоматизированной банковской информационной системы, сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым СИП отклонил кассацию Colvir Software Solution Ltd. на выводы нижестоящих инстанций. Арбитраж Москвы 5 апреля 2015 года отказал в удовлетворении иска разработчика программного обеспечения (ПО). Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы первой инстанции.

Согласно материалам дела, между Colvir Software Solution Ltd. и МТС-Банком 26 мая 2008 был заключен контракт на предоставление прав использования лицензионного ПО. Британская компания посчитала, что обязательства по лицензионным платежам исполнены ответчиком ненадлежащим образом, в результате чего образовалась задолженность в размере 1,1 миллиона долларов.

В то же время суды установили, что обязанность по внесению платежей у МТС-Банка не возникла из-за частичного непредставления Colvir Software Solution Ltd. лицензионного ПО.

Согласно официальному сайту, британская компания Colvir Software Solutions занимается внедрением и поддержкой комплексных интегрированных решений для автоматизации финансовой и хозяйственной деятельности банков, почты, предприятий и государственных финансовых институтов.