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Защита Навального просит прекратить дело о растрате средств "Кировлеса"

Сюжет: Дело "Кировлеса"
Контекст
Теги: растрата, Алексей Навальный, Кировская область, Россия
09:57 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек – РАПСИ. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ее подзащитного, которому инкриминируется растрата средств госпредприятия «Кировлес», сообщает в понедельник пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

В записи, размещенной в Twitter, уточняется, что, по мнению защиты, уголовное преследование в отношении Навального и экс-главы «Вятской лесной компании» Петра Офицерова является произвольным, незаконным и противоречит решению Европейского суда по правам человека.

Сегодня в Ленинском районном суде Кирова проходит первое заседание по делу о растрате в «Кировлесе».

Верховный суд РФ 16 ноября в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор Ленинского суда города Кирова от 18 июля 2013 года, которым указанные граждане были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение Кировского областного суда (апелляционной инстанции) о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее по этому же делу был осуждён бывший гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев, заключивший сделку со следствием и признавший свою вину.

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Защита Навального просит прекратить дело о растрате средств "Кировлеса"

09:57 05/12/2016 Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ее подзащитного, которому инкриминируется растрата средств госпредприятия «Кировлес», сообщает в понедельник пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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