Рейтинг@Mail.ru
 
05/12/2016 14:16
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Суд на 10 мес ограничил свободу матроса, по вине которого погибла супруга

Контекст
Теги: Причинение смерти по неосторожности, Выборгский районный суд Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
13:15 05/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил матроса, по вине которого под винтом шлюпки погибла его жена, к 10 месяцам ограничения свободы, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.

По версии следствия, в июле 2016 года матрос-моторист буксира "РН-Тритон", находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул вахту и сел за управление шестиместной шлюпки, взяв на борт 26-летнюю супругу. Они проследовали к береговой линии поселка Карасёвка Выборгского района Ленинградской области.

"По пути следования шлюпка столкнулась с волной в акватории залива, в связи с чем, пассажирка без спасательного жилета упала в воду, где попала под винт двигателя. В результате женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и погибла на месте", - сказано в приговоре.

Суд признал матроса виновным в причинении смерти по неосторожности. Подсудимый также полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Выборгский городской суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев. Надзор за осужденным возложен на уполномоченный специализированный орган по месту жительства.

 

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд на 10 мес ограничил свободу матроса, по вине которого погибла супруга

13:15 05/12/2016 Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил матроса, по вине которого под винтом шлюпки погибла его жена, к 10 месяцам ограничения свободы, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Правительство РФ снизило в III квартале 2016 г прожиточный минимум на 67 руб

13:52 05/12/2016 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому размер прожиточного минимума за III квартал 2016 года составил 9 тысяч 889 рублей, что на 67 рублей меньше по сравнению в предыдущим кварталом текущего года .

Сбербанк подал иск о взыскании 1 млрд руб с четырех структур ГК "Юлмарт"

12:46 05/12/2016 Сбербанк России подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании 1,007 миллиарда рублей с четырех структур, входящих в ГК «Юлмарт», говорится в материалах суда.

Глава фирмы осужден на 9 мес за хищение 850 тыс руб при строительстве "Восточного"

11:05 05/12/2016 Благовещенский городской суд Амурской области признал директора ООО "Строитель" Ивана Чопозова виновным в присвоении более 850 тысяч рублей при строительстве космодрома "Восточный" и назначил осужденному наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, сообщает в понедельник Прокуратура Амурской области.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера