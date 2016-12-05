Суд на 10 мес ограничил свободу матроса, по вине которого погибла супруга

13:15 05/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил матроса, по вине которого под винтом шлюпки погибла его жена, к 10 месяцам ограничения свободы, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.

По версии следствия, в июле 2016 года матрос-моторист буксира "РН-Тритон", находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул вахту и сел за управление шестиместной шлюпки, взяв на борт 26-летнюю супругу. Они проследовали к береговой линии поселка Карасёвка Выборгского района Ленинградской области.

"По пути следования шлюпка столкнулась с волной в акватории залива, в связи с чем, пассажирка без спасательного жилета упала в воду, где попала под винт двигателя. В результате женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и погибла на месте", - сказано в приговоре.

Суд признал матроса виновным в причинении смерти по неосторожности. Подсудимый также полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Выборгский городской суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев. Надзор за осужденным возложен на уполномоченный специализированный орган по месту жительства.