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Читатель судится с библиотекой за отказ выдать ему "Майн кампф" Гитлера

Сюжет: Расследование дела экс-директора Библиотеки украинской литературы
Контекст
Теги: Экстремизм, Куйбышевский суд Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
15:46 06/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Куйбышевский районный суд Петербурга во вторник приступил к рассмотрению иска журналиста Михаила Золотоносова, которому Российская национальная библиотека (РНБ) отказалась выдать книги, признанные экстремистскими, передаёт корреспондент РАПСИ из суда.

Дело о "выеденном яйце"

Как следует из материалов дела, в читальном зале библиотеки Золотоносову отказались выдать по требованию книги "Майн кампф" Гитлера и "Доктрина фашизма" Муссолини, объяснив это тем, что они входят в список экстремистской литературы. В связи с этим Золотоносов обратился в суд с иском, в котором оспаривает несколько документов, в том числе Приказ директора библиотеки «О работе с изданиями, включенными в Федеральный список экстремистских материалов». 

На заседании во вторник представитель ответчика заявил в суде, что иск Золотоносова "выеденного яйца" не стоит. "Есть федеральный список запрещенной литературы, здесь дело даже не в приказах директора. Золотоносов требует выдавать ему экстремистскую литературу, а библиотека не может нарушать федеральные законы", - сказал юрист, представляющая интересы РНБ.

В свою очередь Золотоносов считает, что в федеральных законах нет прямого запрета на выдачу соответствующей литературы в библиотеке, и в данном случае приказы директора подменяют собой законы, что является грубым нарушением.

"Есть федеральный закон "О государственной тайне", который запрещает выдачу определённой литературы, но запрещенная литература не является гостайной. Есть закон "О противодействии экстремистской деятельности", но им запрещено массовое распространение экстремистских материалов, а в РНБ можно записаться только по паспорту и с дипломом о высшем образовании или по обращению научного руководителя, если речь идёт о студентах. О каком массовом распространении может идти речь, если специалистов, которым могут понадобиться эти книги, от силы несколько десятков человек?", - недоумевает истец.

"Деградация РНБ"

В этом деле, по мнению Золотоносова, речь идет об общей "деградации РНБ" - уникальной всемирно известной библиотеки, которая призвана предоставлять специалистам все имеющиеся материалы для научной работы.

"Понятно, что тексты этих книг в интернете есть. Интернет запретами не победить. Но специалистам нужны библиографические сведения, комментарии, а иногда сами издания, если работа, условно, о переводных изданиях трудов того же Гитлера. Я не говорю уже о рассмотрении этого вопроса с гуманитарной точки зрения", - сказал Золотоносов. По словам истца, в Краснодарской краевой библиотеке, например, предоставить "Майн кампф" для научной работы согласились. 

Слушания дела продолжатся 25 января.

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Читатель судится с библиотекой за отказ выдать ему "Майн кампф" Гитлера

15:46 06/12/2016 Куйбышевский районный суд Петербурга во вторник приступил к рассмотрению иска журналиста Михаила Золотоносова, которому Российская национальная библиотека (РНБ) отказалась выдать книги, признанные экстремистскими, передаёт корреспондент РАПСИ из суда.
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