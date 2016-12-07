Председатель 18 ААС предложила учредить единый день работников правосудия
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МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. Председатель 18-го Арбитражного апелляционного суда (ААС) Галина Федина, выступая в качестве делегата Съезда судей, выразила мнение о необходимости учреждения единого профессионального праздника для работников всех судов российской системы правосудия, передает корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.
"В настоящее время работники российских судов в определенном смысле разобщены. У сотрудников арбитражных, военных, а также судов общей юрисдикции свои памятные даты, отсылающие к первым декретам советской власти об учреждении предшественников ныне существующих судов. Было бы правильнее установить единый день работников правосудия и исторически связать его с Судебной реформой 1864 года, тем самым подчеркнув преемственность судов Российской Империи, Советского союза и Российской Федерации", — заявила Федина.
Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей - за исключением внеочередных — созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Проходящее в этом году мероприятие является девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.