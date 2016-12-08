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Директор спортивной школы в ХМАО помещена под домашний арест по делу о ДТП

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Теги: Дорожные происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
13:45 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Суд в Ханты-Мансийске избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора МАЦ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирине Тарасовой, фигурантке уголовного дела о ДТП с участием перевозившего детей автобуса, сообщили РАПСИ в Следственном комитете РФ.

Тарасовой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). 

По версии следствия Тарасова не заключила соответствующий договор и не направила в подразделения ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. Вместе с тем, она при подготовке и организации участия спортсменов в спортивных соревнованиях не организовала перевозку и не определила ответственных лиц за ее организацию. Это привело к тому, что спортсмены выехали из Ханты-Мансийска на автобусе, не соответствующем требованиям безопасности жизни, считает следствие. 

Водителю автобуса, перевозившего детей, Марату Зайнуллину, а также водителю грузового тягача Раилю Саитханову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

 Представителю индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки, Александру Сидоруку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, Зайнуллин и Саитханов не учли ширины проезжей части, габаритов транспортных средств, необходимых интервалов между ними. Кроме того, установили следователи, обвиняемые выбрали скорость без учета дорожных и метеорологических условий. Это привело к тому, что они оба не справились с управлением и произошло столкновение, повлекшее большое количество жертв. 

Зайнуллин, Саитханов и Сидорук содержатся под стражей.

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Директор спортивной школы в ХМАО помещена под домашний арест по делу о ДТП

13:45 08/12/2016 Суд в Ханты-Мансийске избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора МАЦ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирине Тарасовой, фигурантке уголовного дела о ДТП с участием перевозившего детей автобуса, сообщили РАПСИ в Следственном комитете РФ.
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