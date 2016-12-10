Начальник отдела УСБ МВД, подозреваемый в вымогательстве 100 млн руб, арестован

Смольнинский районный суд Петербурга

01:15 10/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении начальника 17 отдела ("Запад") Регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД России Юрия Тимченко, подозреваемого в вымогательстве взятки в размере 100 миллионов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Об аресте Тимченко ходатайствовал следователь Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Петербургу.

Следователь сообщила суду, что деяния Тимченко направлены против государственной власти в сфере экономики и умаляют статус государственной власти.

"Тимченко, занимая такую должность, имеет связи в правоохранительных органах, может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, продолжать заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства своей вины", - сообщила следователь.

Адвокат Тимченко попросил избрать его подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. "Мой подзащитный, встречаясь с подозреваемыми и другими людьми, участвовал в обстоятельствах, описанных другими подозреваемыми и свидетелями. Но он находился на службе, и пытался установить мотивы всех действий, совершенных подозреваемыми и другими людьми. Мы не обсуждали другие меры пресечения. Но он понимает свою ответственность и не собирается воздействовать на свидетелей, уничтожать доказательства, будучи под залогом или под домашним арестом".

"Я деньги не вымогал, деньги не получал, задерживался по месту своего проживания, предъявлять мне найденные дома деньги, как взятку, нельзя", - сказал Тимченко.

"Всю неделю описываемых следствием событий, мой подзащитный был занят - он был в командировке, потом болел, потом работал. Он не мог заниматься подготовкой преступления, и просто не мог совершить это преступление", - добавил адвокат.

"Тимченко уличен показаниями свидетеля Буренова и подозреваемого Марченкова", - сказала судья.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Тимченко до 7 февраля.

По данным следствия, Тимченко, зная о наличии в производстве следственных органов дела, возбужденного по факту неуплаты налогов ООО "Деловые линии" в сумме более миллиарда рублей, а также о наложении ареста на денежные средства общества в сумме не менее 1,5 миллиарда, с ноября по декабрь неоднократно требовал от представителя общества передать ему через посредников — Константина Марченкова и Сергея Зиновенко — взятку в сумме не менее 100 миллионов рублей.

"Взятка предназначалась за способствование снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела. Согласно требованиям Тимченко, часть взятки в сумме 50 миллионов рублей должна была быть передана не позднее 8 декабря 2016 года, а вторые 50 миллионов рублей — после снятия ареста с расчетных счетов ООО "Деловые линии".

По данным следствия, вечером 8 декабря в помещении одного из подземных паркингов в Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя ООО "Деловые линии" муляж денежных средств на сумму 50 миллионов рублей для дальнейшей передачи их Тимченко. После этого они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области. Также был задержан и Тимченко в кабинете которого, были обнаружены денежные средства в сумме 350 тысяч рублей.

Ранее Смольнинский районный суд арестовал Марченкова и Зиновенко на два месяца.