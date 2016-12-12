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Суд отправил начальника полиции Московского вокзала под домашний арест

Контекст
Теги: Коррупция, Московский районный суд Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
12:47 12/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 февраля в отношении начальника полиции петербургского линейного УВД на транспорте Московского вокзала Романа Фролова, обвиняемого в получении взятки в 250 тысяч рублей, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.

Следователь ходатайствовал об аресте обвиняемого и сообщил суду, что Фролов, являясь сотрудником полиции, может помешать следствию.

Защита Фролова ходатайствовала о домашнем аресте. "У моего подзащитного трое детей: 6-ти, 5-ти лет и двух месяцев. Он не будет скрываться от следствия и суда", - сказал адвокат.

Суд отказал в ходатайстве следствию и удовлетворил ходатайство защиты, отправив Фролова под домашний арест.

Как следует из материалов уголовного дела, подполковник Фролов руководил ЛУВДТ на Московском вокзале. По данным ГСУ, 8 декабря у дома 131 по Московскому проспекту Фролов получил от работника ОАО "РЖД" взятку в сумме 250 тысяч рублей за общее покровительство, после чего был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

В Управлении на транспорте МВД России по СЗФО проводится служебная проверка в отношении руководителей и сотрудников ЛУВДТ Московского вокзала.

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Суд отправил начальника полиции Московского вокзала под домашний арест

12:47 12/12/2016 Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 февраля в отношении начальника полиции петербургского линейного УВД на транспорте Московского вокзала Романа Фролова, обвиняемого в получении взятки в 250 тысяч рублей, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.
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