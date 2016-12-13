ВС частично изменил ­наказание организатора­м ячейки Хизб ут-Тахр­ир в Петербурге

13:53 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПС­И, Олег Сивожелезов. ­Верховный суд (ВС) частично изменил приговор д­вум организаторам санкт-петербургской яче­йки запрещенной в Рос­сии Хизб ут-Тахрир и её­ медиа-офиса, а также одному у­частнику террористиче­ской организации, пер­едает во вторник корр­еспондент РАПСИ из за­ла суда.

Таким образом, коллег­ия по делам военнослу­жащих ВС отклонила ап­елляционные жалобы за­щиты осужденных, но частично удовлетворила пре­дставление прокурора ­на приговор Московско­го окружного военного­ суда (МОВС) от 17 ав­густа.

Вступившим в силу реш­ением суда первой инс­танции Карим Ибрагимо­в осужден к 17 годам,­ а Эльдар Рамазанов ­- к 16 годам лишения ­свободы в колонии стр­огого режима за орган­изацию деятельности т­еррористической орган­изации. Ильяс Кагиров ­получил 5 лет колонии­ общего режима за уча­стие в деятельности т­еррористической орган­изации. При этом назначенное ранее наказание за орг­анизацию деятельности­ экстремистского сооб­щества Верховным судом изменено с лишения свободы на штраф; как и ранее все ­фигуранты дела о­свобождены от отбыван­ия наказания за указанное преступление.

В апелляционном представлении гособвинения было указано, что Московский окружной военный суд должен был квалифицировать деяния осужденных только по статье 205.5 УК РФ "организация деятельности террористической организации и участие в ней", также применив указанный состав вместо предусмотренного статьей 282.2 УК РФ "организация деятельности экстремистского сообщества" для квалификации действий, имевших место до введения в действие 205.5 УК РФ.

При этом, представитель Главной военной прокуратуры указанную позицию гособвинения не поддержал, но посчитал необходимым отменить назначение осужденным реальных сроков за "организацию деятельности экстремистского сообщества".

Осужденные участвовали в заседании в порядке видеоконференцсвязи. Ибрагимов просил ВС полностью отменить приговор МОВС и заявлял о своей невиновности, отрицая наличие в своих действиях признаков уголовно-наказуемых деяний. По мнению осужденного, название Хизб ут-Тахрир должно переводиться как "Партия возрождения", а не "Партия освобождения", и добавил, что организованное в Санкт-Петербурге сообщество занималось изучением Корана и продвижением идей мирного Ислама.

Адвокат Ибрагимова настаивал на том, что его подзащитный не может нести ответственность за деяния, совершенные до ноября 2013 года, когда была введена в действие статья 205.5 УК РФ. При этом, по мнению защитника, представленные в материалах дела доказательства не подтверждают фактов противоправной деятельности осужденного после ноября 2013 года.

"Мой подзащитный был осужден за участие не в той организации, которая была запрещена. МОВС не учел того, что Хизб ут-Тахрир и Хизб ут-Тахрир аль Ислами, несмотря на схожие названия, имеют разные признаки и представляют собой два разных сообщества", - добавил адвокат Ибрагимова.

Рамазанов также выражал свое несогласие с решением суда первой инстанции. Осужденный посчитал, что МОВС при вынесении приговора проигнорировал ряд положений законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности и судебной практики по разрешению данной категории дел, не указав точные реквизиты решения ВС о запрете Хизб ут-Тахрир на территории РФ.

"Что касается самого названия "Хизб ут-Тахрир", то оно очень распространено. То обстоятельство, что мы состояли именно в той организации, которая запрещена ВС и является запрещенной, не доказано и является субъективным мнением следствия", - заявил Рамазанов.

Осужденный Кагиров, давший признательные показания в ходе производства по делу, при поддержке своего адвоката просил смягчить назначенное приговором наказание.

Уголовное дело по деятельности в Петербурге ячейки "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" следственные органы Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возбудили в мае 2014 года.

В июне были задержаны более 30 человек, одновременно прошли обыски в квартирах и общежитии Санкт-Петербургского Государственного морского технического университета (СПбГМТУ).

Арестованы, в общей сложности, были девять человек. Кроме Рамазанова, Ибрагимова и Кагирова, под стражей оказались Махамадинин Салиев, Гапур Магомедов, Роман Иванов, Сергей Яблоков, Дмитрий Михайлов и Ися Рагимов.

Дело Магомедова и Салиева было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили со следствием досудебное соглашение, и было рассмотрено летом 2015 года МОВС в особом порядке. Обоих приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как следовало из показаний осужденных, участники петербургской ячейки Хизб ут-Тахрир собирались с 2009 по апрель 2015 года на квартирах и в общежитии СПбГМТУ, где проживали Магомедов и Салиев. Руководителями были названы Иванов и Яблоков — оба работали сантехниками, и по версии следствия, именно они вербовали людей в ячейку.

В марте 2016 года МОВС приговорил Иванова 13,5 годам лишения свободы, а Яблокова к 12,5 годам колонии.