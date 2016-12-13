ВС частично изменил наказание организаторам ячейки Хизб ут-Тахрир в Петербурге
Контекст
МОСКВА, 13 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) частично изменил приговор двум организаторам санкт-петербургской ячейки запрещенной в России Хизб ут-Тахрир и её медиа-офиса, а также одному участнику террористической организации, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.
Таким образом, коллегия по делам военнослужащих ВС отклонила апелляционные жалобы защиты осужденных, но частично удовлетворила представление прокурора на приговор Московского окружного военного суда (МОВС) от 17 августа.
Вступившим в силу решением суда первой инстанции Карим Ибрагимов осужден к 17 годам, а Эльдар Рамазанов - к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию деятельности террористической организации. Ильяс Кагиров получил 5 лет колонии общего режима за участие в деятельности террористической организации. При этом назначенное ранее наказание за организацию деятельности экстремистского сообщества Верховным судом изменено с лишения свободы на штраф; как и ранее все фигуранты дела освобождены от отбывания наказания за указанное преступление.
В апелляционном представлении гособвинения было указано, что Московский окружной военный суд должен был квалифицировать деяния осужденных только по статье 205.5 УК РФ "организация деятельности террористической организации и участие в ней", также применив указанный состав вместо предусмотренного статьей 282.2 УК РФ "организация деятельности экстремистского сообщества" для квалификации действий, имевших место до введения в действие 205.5 УК РФ.
При этом, представитель Главной военной прокуратуры указанную позицию гособвинения не поддержал, но посчитал необходимым отменить назначение осужденным реальных сроков за "организацию деятельности экстремистского сообщества".
Осужденные участвовали в заседании в порядке видеоконференцсвязи. Ибрагимов просил ВС полностью отменить приговор МОВС и заявлял о своей невиновности, отрицая наличие в своих действиях признаков уголовно-наказуемых деяний. По мнению осужденного, название Хизб ут-Тахрир должно переводиться как "Партия возрождения", а не "Партия освобождения", и добавил, что организованное в Санкт-Петербурге сообщество занималось изучением Корана и продвижением идей мирного Ислама.
Адвокат Ибрагимова настаивал на том, что его подзащитный не может нести ответственность за деяния, совершенные до ноября 2013 года, когда была введена в действие статья 205.5 УК РФ. При этом, по мнению защитника, представленные в материалах дела доказательства не подтверждают фактов противоправной деятельности осужденного после ноября 2013 года.
"Мой подзащитный был осужден за участие не в той организации, которая была запрещена. МОВС не учел того, что Хизб ут-Тахрир и Хизб ут-Тахрир аль Ислами, несмотря на схожие названия, имеют разные признаки и представляют собой два разных сообщества", - добавил адвокат Ибрагимова.
Рамазанов также выражал свое несогласие с решением суда первой инстанции. Осужденный посчитал, что МОВС при вынесении приговора проигнорировал ряд положений законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности и судебной практики по разрешению данной категории дел, не указав точные реквизиты решения ВС о запрете Хизб ут-Тахрир на территории РФ.
"Что касается самого названия "Хизб ут-Тахрир", то оно очень распространено. То обстоятельство, что мы состояли именно в той организации, которая запрещена ВС и является запрещенной, не доказано и является субъективным мнением следствия", - заявил Рамазанов.
Осужденный Кагиров, давший признательные показания в ходе производства по делу, при поддержке своего адвоката просил смягчить назначенное приговором наказание.
Уголовное дело по деятельности в Петербурге ячейки "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" следственные органы Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возбудили в мае 2014 года.
В июне были задержаны более 30 человек, одновременно прошли обыски в квартирах и общежитии Санкт-Петербургского Государственного морского технического университета (СПбГМТУ).
Арестованы, в общей сложности, были девять человек. Кроме Рамазанова, Ибрагимова и Кагирова, под стражей оказались Махамадинин Салиев, Гапур Магомедов, Роман Иванов, Сергей Яблоков, Дмитрий Михайлов и Ися Рагимов.
Дело Магомедова и Салиева было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили со следствием досудебное соглашение, и было рассмотрено летом 2015 года МОВС в особом порядке. Обоих приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Как следовало из показаний осужденных, участники петербургской ячейки Хизб ут-Тахрир собирались с 2009 по апрель 2015 года на квартирах и в общежитии СПбГМТУ, где проживали Магомедов и Салиев. Руководителями были названы Иванов и Яблоков — оба работали сантехниками, и по версии следствия, именно они вербовали людей в ячейку.
В марте 2016 года МОВС приговорил Иванова 13,5 годам лишения свободы, а Яблокова к 12,5 годам колонии.