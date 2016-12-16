СК просит арестовать подозреваемых в нападении на семью полицейского под Самарой

Africa Studio

14:03 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Следствие в пятницу обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых человек, задержанных по подозрению в нападении на начальника ОМВД России по городу Отрадный Самарской области Дмитрия Вашуркина и его супругу, сообщили РАПСИ в СК РФ.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых в совершении этого преступления: Даниила Елтышева, Андрея Пермякова, Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко и Кристины Чистяковой меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - уточнили в ведомтсве.

Как следует из материалов дела, в ночь с 10 на 11 декабря этого года Дмитрий Вашуркин и его супруга, вернувшись в свой дом, расположенный в селе Смышляевка Волжского района Самарской области, подверглись нападению группы лиц, поджидавших их в жилище. В результате преступления женщина, получившая тяжелые телесные повреждения, скончалась. Сотрудник полиции, придя в сознание утром, вызвал бригаду скорой помощи и был госпитализирован. Сейчас потерпевший находится в больнице.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства Екатерины Вашуркиной и покушения на убийство её супруга группой лиц (часть 2 статьи 105, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).

Для расследования преступления всего привлечено 62 следователя и следователя-криминалиста из центрального аппарата Следственного комитета и СУ СК России по Самарской области.