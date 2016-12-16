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Суд прекратил дело о порядке перемещения авто на спецстоянку

Контекст
Теги: Московский областной суд, Московская область, Россия
14:45 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Московский областной суд прекратил производство по иску адвокатов Марата Аманлиева и Николая Максимова о внесении поправки в закон области, содержащий положение, устанавливающее оплату стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства как условие его возврата, сообщил РАПСИ сам Аманлиев.

"Прекратили производство по делу в связи с тем, что дума изменила закон. Изменения вступили в силу 6 декабря. Итого у думы ушло полгода на то, чтобы изменить в названии закона слово "расходов" на "стоимость" и исключить строчку о том, что надо квитанцию об оплате предоставить для возврата авто. По моему мнению, суд попытался предоставить максимум времени думе чтобы отсрочить вопрос о признании закона недействующим, чтобы не подпортить никому репутацию. Всем понятно было с самого начала, что дело очень простое: вот федеральный закон, вот закон субъекта, который противоречит федеральному. Это могло решиться еще в предварительном заседании. Суд вправе был перейти из стадии подготовки к рассмотрению по существу, поскольку все стороны присутствовали, но все пошло по-другому. Все рассмотрение у нас состояло из трёх  предварительных заседаний и трёх отложений. Мы ни разу не перешли к рассмотрению по существу, все заканчивалось на стадии ходатайств. Теперь по ходатайству думы суд прекратил производству по делу, поскольку закон изменен. И никого не волнует, что он полгода противоречил КоАПу", — рассказал Аманлиев.

Заявителями оспаривался закон Московской области № 102/2012-ОЗ "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств".

Как ранее пояснял РАПСИ Аманлиев, 1 сентября 2016 года вступили в силу изменения к кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.

"Согласно данным изменениям была добавлена часть 10-я статьи 27.13, которая отменяет и запрещает предоплату стоимости эвакуации, то есть перемещения и хранения транспортных средств. Между тем, закон Московской области до сих пор содержит в себе положение, которое устанавливает, что оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства является условием возврата задержанного транспортного средства. То есть закон области находится в прямом противоречии с федеральным законодательством, а именно с кодексом Российской Федерации административных правонарушениях", — пояснял Аманлиев.

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Суд прекратил дело о порядке перемещения авто на спецстоянку

14:45 16/12/2016 Московский областной суд прекратил производство по иску адвокатов Марата Аманлиева и Николая Максимова о внесении поправки в закон области, содержащий положение, устанавливающее оплату стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства как условие его возврата, сообщил РАПСИ сам Аманлиев.
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