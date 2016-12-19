Родные петербуржца, застреленного полицейским, обжаловали приговор

13:43 19/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Родные застреленного сотрудником полиции петербуржца Дмитрия Демидова в понедельник обжаловали приговор бывшему старшему оперуполномоченного уголовного розыска 26 отдела полиции УМВД РФ по Красногвардейскому району Андрею Артемьеву, осужденному на 1 год и 9 месяцев колонии общего режима, сообщил РАПСИ адвокат Виталий Черкасов.

«Мы не согласны с тем, что суд переквалифицировал статью с убийства на причинение смерти по неосторожности, а также, что суд оправдал его в превышении должностных полномочий. Но мы пока не получили на руки мотивированного приговора, а сегодня — последний день обжалования», — сказал Черкасов.

Поэтому, по его словам, пока в жалобе говорится о том, что потерпевшие не согласны с мягкостью наказания. «Получив на руки мотивированное решение, мы сделаем дополнения в апелляционную жалобу», — пояснил адвокат.

Как следует из материалов дела, 11 ноября прошлого года, на следующий день после празднования Дня полиции, Артемьев находился в состоянии алкогольного опьянения в своем рабочем кабинете в отделе полиции на Ириновском проспекте. Далее, по версии следствия, к нему был доставлен ранее судимый Демидов. Допрос, как отмечено в протоколах осмотра места происшествия, закончился тем, что из табельного пистолета Артемьева был произведен выстрел, пуля попала в голову Демидова. Тот скончался на месте происшествия. Следствие считает, что оперуполномоченный стрелял на почве личных неприязненных отношений к Демидову. Артемьев уверял, что выстрел был случайностью.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, по данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2015 года. А его непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.