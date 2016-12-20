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Суд 21 декабря рассмотрит жалобу на арест начальника отдела УСБ МВД

Контекст
Теги: Вымогательство, Коррупция, Санкт-Петербургский городской суд, Санкт-Петербург, Россия
16:57 20/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Санкт-Петербургский городской суд 21 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на арест начальника 17 отдела ("Запад") Регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД России Юрия Тимченко, подозреваемого в вымогательстве взятки в размере 100 миллионов рублей, сообщили РАПСИ в суде.

В этот же день суд рассмотрит аналогичную жалобу Константина Марченкова, обвиняемого в посредничестве в вымогательстве.

Постановлением Смольнинского районного суда Тимченко и Марченков 9 декабря были арестованы до 7 февраля.

По данным следствия, Тимченко, зная о наличии в производстве следственных органов дела, возбужденного по факту неуплаты налогов ООО "Деловые линии" в сумме более миллиарда рублей, а также о наложении ареста на денежные средства общества в сумме не менее 1,5 миллиарда, с ноября по декабрь неоднократно требовал от представителя общества передать ему через посредников — Константина Марченкова и Сергея Зиновенко — взятку в сумме не менее 100 миллионов рублей. Вечером 8 декабря в помещении одного из подземных паркингов в Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя ООО "Деловые линии" муляж денежных средств на сумму 50 миллионов рублей для дальнейшей передачи их Тимченко. После этого они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области. Также был задержан и Тимченко в кабинете которого, были обнаружены денежные средства в сумме 350 тысяч рублей.

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Суд 21 декабря рассмотрит жалобу на арест начальника отдела УСБ МВД

16:57 20/12/2016 Санкт-Петербургский городской суд 21 декабря рассмотрит апелляционные жалобы на арест начальника 17 отдела ("Запад") Регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД России Юрия Тимченко, подозреваемого в вымогательстве взятки в размере 100 миллионов рублей, сообщили РАПСИ в суде.
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