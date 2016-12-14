Первый вебинар ФПА РФ состоялся в Москве

пресс-служба ФПА

20:23 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек - РАПСИ. Первый вебинар Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ по повышению квалификации адвокатов состоялся в Москве, сообщили в пресс-службе адвокатской палаты.

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко затронул тему реформирования сферы оказания квалифицированной юридической помощи. Он напомнил, что в настоящее время Минюст России активно работает над проектом Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, который согласно плану должен быть направлен в правительство РФ до конца декабря 2016 года. В ходе этой работы проводятся консультации с представителями разных сегментов юридического сообщества, в том числе с представителями Федеральной палаты адвокатов РФ.

По словам главы ФПА, его организация выступает за объединение практикующих юристов на базе адвокатуры с параллельным введением исключительного права адвокатов на судебное представительство (рассматривается, в частности, возможность поэтапного введения этого права). Кроме того, ФПА поддерживает такую схему: вступление в адвокатуру практикующих юристов со стажем пять лет и выше необходимо проводить путем тестирования на знание Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката, юристов с меньшим стажем – путем сдачи квалификационного экзамена в обычном порядке. Пилипенко также сказал о важности введения новой формы организации адвокатской деятельности, отвечающей специфике юридического сопровождения крупных экономических проектов (рассматривается, в частности, возможность создания такой организационно-правовой формы, как ООО со специальной правоспособностью).

Подробно остановился президент ФПА на проблемах, связанных с вознаграждением адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению органов предварительного расследования или суда. Также он напомнил, что к концу года в ряде субъектов РФ накопилась огромная задолженность перед адвокатами со стороны ведомств, отвечающих за выплату этих средств. Например, в Республике Башкортостан и Пермском крае задолженность составила более 10 миллионов рублей, в Амурской области – около 9 миллионов рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе – более 8,5 миллиона рублей, в Свердловской и Челябинской областях – свыше 7 миллионов рублей. Пилипенко назвал унизительной ставку, по которой оплачивается участие адвоката в судопроизводстве по назначению (550 рублей за судодень). Кроме того, начиная с 2013 года, средства на выплату вознаграждения адвокатам не выделяются в бюджете отдельной строкой, что еще более осложняет положение, отметил он.

«Мы намерены решительно с этой ситуацией бороться, понадобятся огромные усилия, – сказал Пилипенко. – Мы уже неоднократно обращались по этому поводу и к председателю Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрею Макарову, и в Министерство финансов, недавно я направил соответствующее письмо председателю Государственной Думы Вячеславу Володину».

В своем выступлении глава ФПА рассказал о состоявшейся 9 декабря конференции «Адвокатура. Государство. Общество», на которой обсуждался проект Стандарта участия адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве, и заседании Научно-консультативного совета ФПА РФ, посвященного злоупотреблению правом в уголовном процессе в контексте конституционного права гражданина на защиту (по результатам дискуссии будет подготовлена и направлена в Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ правовая позиция ФПА). Пилипенко, по информации пресс-службы организации, также затронул тему обеспечения дополнительных гарантий независимости адвокатов при осуществлении ими профессиональной деятельности. Он сказал, что соответствующий пакет законопроектов подготовлен Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и осенью 2015 года передан в администрацию главы государства.

Вице-президент ФПА РФ Генри Резник, касаясь состояния российского уголовного правосудия, объяснил, почему обычный суд выносит оправдательные приговоры по 0,45% от общего количества рассматриваемых дел, а суд с участием присяжных – по 15–22%. По его мнению, действуют различные стандарты доказанности. Обычный суд при наличии сомнений в доказанности вины выносит обвинительный приговор, а присяжные судят непредвзято, согласно Конституции РФ толкуя все сомнения в виновности в пользу обвиняемого, сказал он. Но существуют, по словам Резника, определенные категории дел, по которым в силу природы доказательств (например, показания свидетелей) не удается достоверно определить виновность или невиновность. Именно поэтому так велика разница в числе оправдательных приговоров, выносимых профессиональными судьями и судом с участием присяжных.

Надежду на то, что профессиональные судьи будут выносить оправдательные приговоры, надо оставить, потому что в спорных случаях они обычно становятся на сторону обвинения, считает Резник. Выход он видит в расширении подсудности суда присяжных.

«Узкие места правосудия совпадают с проблемами уголовной защиты», – отметил он. Обычно в тех делах, где адвокату необходимо представлять доказательства и, в частности, привлекать эксперта и специалиста, он сталкивается с определенным противодействием со стороны правоохранительных органов и суда. «Мне неизвестен ни один случай, когда следователь назначил для проведения экспертизы того эксперта, которого предложила защита. Поэтому экспертизу приходится оспаривать», – сказал Резник, рекомендуя конкретные алгоритмы действий по этому и другим вопросам, связанным с доказыванием в уголовном процессе.

Адвокат считает, что «если вы думаете только об обвинительном уклоне, то надо ли вам оставаться в профессии?». «Вы должны сражаться. Это трудный путь – биться головой о стену, которая стоит перед адвокатами, часть из них набивает себе шишки, но стена не сплошная. И, в конечном счете, это приводит к торжеству защиты – редко когда к оправданию, но нередко к тому, что дело заканчивается «штрафом условно», как я говорю. Адвокат, который бьется за своего подзащитного, добивается приговора, в котором наименьшее количество издержек», - отметил Резник.