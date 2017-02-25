ФПА рассказала о проблеме массового досмотра адвокатов при входе в СИЗО

Федеральная палата адвокатов

20:08 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ. Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ сообщила о получении письма от заместителя министра юстиции РФ Алу Алханова, касающегося ситуации с участившимися случаями личного досмотра адвокатов перед посещением подзащитных в следственных изоляторах, сообщили РАПСИ в пресс-службе адвокатской палаты.

Ранее такие жалобы приходили в ФПА РФ из регионов. В частности, жалоба по поводу массовых досмотров адвокатов в СИЗО пришла из Белгородской области.

ФПА отреагировала на это, подготовив обращение в Минюст РФ о необходимости обеспечить реализацию профессиональных прав адвокатов и не допускать подобных нарушений закона. Из министерства пришел ответ, в котором сообщалось, что «действующее законодательство РФ, регламентирующее порядок содержания под стражей, не содержит положений, наделяющих администрацию следственных изоляторов полномочиями по досмотру всех без исключения адвокатов при их посещении следственных изоляторов». Однако и после этого нарушения закона не прекратились.

В своем письме Алханов сослался на положения части 1 статьи 18 Федерального закона от 15 июля 1995 года N103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», где установлено, что защитнику предоставляются свидания по предъявлении удостоверения адвоката и ордера и «истребование у адвоката иных документов запрещается».

Кроме того, в соответствии с положениями части 6 статьи 34 указанного закона при наличии достаточных оснований подозревать лиц в попытке проноса запрещенных предметов, веществ и продуктов питания сотрудники мест содержания под стражей вправе производить досмотр их вещей и одежды при входе и выходе с территорий мест содержания под стражей, а также досмотр въезжающих и выезжающих транспортных средств, изъятие предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию подозреваемыми и обвиняемыми.

Согласно пункту 5 статьи 25 этого закона сокрытие от досмотра или передача подозреваемым и обвиняемым запрещенных предметов, веществ и продуктов питания влекут за собой административную или уголовную ответственность.

Главный же вывод содержится в последнем абзаце письма Минюста, в котором еще раз подчеркивается, что «действующее законодательство Российской Федерации, регламентирующее порядок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не содержит положений, наделяющих администрацию следственных изоляторов полномочиями по досмотру всех без исключения адвокатов, при их проходе на территорию СИЗО», сообщила ФПА.

Возможно, следует обсудить корректность самого термина «свидание» с подзащитным и заменить его понятием, подчеркивающим, что адвокат посещает СИЗО исключительно в целях выполнения профессиональных обязанностей, отметили в адвокатской палате. По мнению заместителя руководителя Департамента по адвокатуре ФПА РФ Николая Соколова, «адвокат в СИЗО ходит для выполнения своих профессиональных обязанностей, но никак не на свидание. Правильнее было бы написать, что «адвокат посещает подзащитного или доверителя»».