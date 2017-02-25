Рейтинг@Mail.ru
 
25/02/2017 03:34
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

ФПА рассказала о проблеме массового досмотра адвокатов при входе в СИЗО

Контекст
Теги: Адвокатура и нотариат, Федеральная палата адвокатов (ФПА), Москва, Россия
20:08 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ. Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ сообщила о получении письма от заместителя министра юстиции РФ Алу Алханова, касающегося ситуации с участившимися случаями личного досмотра адвокатов перед посещением подзащитных в следственных изоляторах, сообщили РАПСИ в пресс-службе адвокатской палаты.

Ранее такие жалобы приходили в ФПА РФ из регионов. В частности, жалоба по поводу массовых досмотров адвокатов в СИЗО пришла из Белгородской области.

ФПА отреагировала на это, подготовив обращение в Минюст РФ о необходимости обеспечить реализацию профессиональных прав адвокатов и не допускать подобных нарушений закона. Из министерства пришел ответ, в котором сообщалось, что «действующее законодательство РФ, регламентирующее порядок содержания под стражей, не содержит положений, наделяющих администрацию следственных изоляторов полномочиями по досмотру всех без исключения адвокатов при их посещении следственных изоляторов». Однако и после этого нарушения закона не прекратились.

В своем письме Алханов сослался на положения части 1 статьи 18 Федерального закона от 15 июля 1995 года N103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», где установлено, что защитнику предоставляются свидания по предъявлении удостоверения адвоката и ордера и «истребование у адвоката иных документов запрещается».

Кроме того, в соответствии с положениями части 6 статьи 34 указанного закона при наличии достаточных оснований подозревать лиц в попытке проноса запрещенных предметов, веществ и продуктов питания сотрудники мест содержания под стражей вправе производить досмотр их вещей и одежды при входе и выходе с территорий мест содержания под стражей, а также досмотр въезжающих и выезжающих транспортных средств, изъятие предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию подозреваемыми и обвиняемыми.

Согласно пункту 5 статьи 25 этого закона сокрытие от досмотра или передача подозреваемым и обвиняемым запрещенных предметов, веществ и продуктов питания влекут за собой административную или уголовную ответственность.

Главный же вывод содержится в последнем абзаце письма Минюста, в котором еще раз подчеркивается, что «действующее законодательство Российской Федерации, регламентирующее порядок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не содержит положений, наделяющих администрацию следственных изоляторов полномочиями по досмотру всех без исключения адвокатов, при их проходе на территорию СИЗО», сообщила ФПА.

Возможно, следует обсудить корректность самого термина «свидание» с подзащитным и заменить его понятием, подчеркивающим, что адвокат посещает СИЗО исключительно в целях выполнения профессиональных обязанностей, отметили в адвокатской палате. По мнению заместителя руководителя Департамента по адвокатуре ФПА РФ Николая Соколова, «адвокат в СИЗО ходит для выполнения своих профессиональных обязанностей, но никак не на свидание. Правильнее было бы написать, что «адвокат посещает подзащитного или доверителя»».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ФПА рассказала о проблеме массового досмотра адвокатов при входе в СИЗО

20:08 23/11/2016 Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ сообщила о получении письма от заместителя министра юстиции РФ Алу Алханова, касающегося ситуации с участившимися случаями личного досмотра адвокатов перед посещением подзащитных в следственных изоляторах, сообщили РАПСИ в пресс-службе адвокатской палаты.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

23 февраля - что за день календаря? "Исторические хроники РАПСИ"

10:00 23/02/2017 Вопрос, казалось бы, риторический — это День защитника Отечества. Но таковым он стал далеко не сразу. Назывался первоначально и Днем рабоче-крестьянской Красной армии, и Днем Красного подарка. Потом праздник на несколько лет, до 1922 года, был забыт. Зато в 1923 году широко праздновалось 5-летие РККА. В 30-е годы название праздника расширилось — он стал называться День РККА и ВМФ.

Суд приговорил убийц экс-главы МВД Сызрани и его семьи к пожизненному заключению

15:20 22/02/2017 Самарский областной суд вынес основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор в отношении четырех фигурантов дела об убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и пятерых членов его семьи, согласно которому двоим осужденным назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает в среду Следственный комитет (СК) России.

Президиум ВС отменил приговор в отношении Дадина и освободил его из-под стражи

11:56 22/02/2017 Президиум Верховного суда (ВС) РФ постановил прекратить уголовное преследование в отношении Ильдара Дадина, ранее осужденного на 2,5 года лишения свободы за неоднократное нарушение порядка организации митингов и пикетирований, в связи отсутствием состава преступления в его действиях и освободить гражданского активиста из-под стражи, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера