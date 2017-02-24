Изменения, внесенные в УПК за год, должны вступать в силу одновременно - ФПА

Федеральная палата адвокатов

19:18 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ. Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ направила председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с правовой позицией, касающейся установления единого дня вступления в силу принятых в течение года федеральных законов о внесении изменений в УПК РФ, сообщили РАПСИ в пресс-службе палаты адвокатов.

Рассмотрев проект изменений статьи 12.1 Федерального закона «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», внесенный в Госдуму членом Совета Федерации Еленой Мизулиной, ФПА РФ пришла к выводу, что принятие законопроекта заслуживает поддержки, так как он направлен на упорядочение практики и процедуры внесения изменений в УПК РФ, а также на обеспечение стабильности уголовно-процессуального закона.

«Установление единого дня вступления в силу принятых в течение года федеральных законов о внесении изменений в УПК РФ, а также правовые позиции Верховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Федеральной палаты адвокатов РФ, изложенные в их официальных отзывах на законопроекты, как это предлагается автором, обеспечат Государственной Думе ФС РФ возможность изучить предлагаемые законодательные инициативы с позиций этих участников уголовного судопроизводства, что будет способствовать взвешенному и объективному законотворчеству», – считают в ФПА. Кроме того, такой подход «отвечает концептуальной идее УПК РФ об уголовном процессе как сфере, которая гарантирует права и свободы личности самой организацией процесса на состязательной основе, процессуальным равенством сторон, разделением процессуальных функций и обеспечением решающей роли независимого суда в процессе принятия решений».

ФПА РФ предлагает внести в законопроект уточнение, заменив в законопроекте слова «Федеральной адвокатской палаты» точной формулировкой «Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации». В письме содержится просьба довести позицию ФПА до сведения депутатов Госдумы, чтобы они учли мнение профессионального сообщества при принятии решения по данному законопроекту, отметили в пресс-службе.