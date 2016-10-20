Опубликован проект приказа о требованиях к адвокатскому запросу - ФПА

Федеральная палата адвокатов

10:15 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт - РАПСИ. Минюст опубликовал доработанный по итогам общественного обсуждения проект приказа об утверждении требований к адвокатскому запросу, говорится в сообщении Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.

Палата отмечает, что разработчики документа учли все предложения ФПА, в том числе об исключении пункта об обязательном приложении к адвокатскому запросу копии удостоверения адвоката и копии ордера или доверенности. Помимо прочего в доработанном документе уточнено, что адвокат вправе приложить к адвокатскому запросу любые документы или их копии, и появилось положение о том, что адвокатский запрос не предполагает обращения адвоката, связанного с разъяснением законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции органа государственной власти, органа местного самоуправления.

ФПА достаточно активно принимала участие в обсуждении требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса. «Это участие происходило как в виде обсуждения подготовленного Минюстом России документа, так и путем непосредственного взаимодействия с федеральным органом юстиции по его доработке с учетом замечаний и предложений по результатам общественного обсуждения проекта. В итоге установленные требования к форме адвокатского запроса и порядок его направления получились достаточно удобными в применении. Из текста проекта по результатам обсуждения исключен ряд положений, препятствующих оперативности применения данного инструмента адвокатской профессии. Остается дождаться подписания данного приказа министром юстиции РФ и механизм реализации недавних законотворческих новелл об адвокатском запросе будет запущен», – сказал исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков.