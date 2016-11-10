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В регламент Госдумы внесут поправки о штрафах депутатов за прогулы

Контекст
Теги: Единая Россия, Государственная Дума, Москва, Россия
12:27 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя — РАПСИ. В регламент работы Государственно Думы внесут поправки о штрафах за прогулы пленарных заседаний, говорится на официальном сайте партии «Единая Россия».

В ходе заседания совета Думы вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов сообщил, что «принято консолидированное решение представителями всех фракций, что будет внесена поправка в регламент работы Государственной Думы, в соответствии с которой будет ответственность за прогулы и непоявление на пленарном заседании депутатов».

Ответственность будет выражаться в виде штрафа в размере одной шестой отплаты работы депутата. Наказываться будет «любой пропуск по неуважительной причине», уточнил он.

«Не будет считаться пропуском, если депутат в течение пленарного заседания хотя бы один раз — а у нас три регистрации в 10, 12:30 и 16 часов — зарегистрировался в зале пленарного заседания», — пояснил Неверов.

Это общее консолидированное решение, с учетом того, что было принято решение об изменении в регламент о личном посещении заседаний, голосовании. Сейчас говорится о том, что будет поддержана всеми фракциями и ответственность за непосещение пленарного заседания, заявил Наверов.

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В регламент Госдумы внесут поправки о штрафах депутатов за прогулы

12:27 10/11/2016 В регламент работы Государственно Думы внесут поправки о штрафах за прогулы пленарных заседаний, говорится на официальном сайте партии «Единая Россия».
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