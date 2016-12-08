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Вице-спикер ГД проверит готовность кабмина и регионов к правоприменению законов

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Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Ирина Яровая, Москва, Россия
13:11 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая проверит готовность кабинета министров и регионов РФ к правоприменению законов, которые должны будут вступить в силу с 1 января 2017 года, говорится на сайте партии «Единая Россия».

По итогам мониторинга будут определены вопросы, требующие незамедлительного реагирования, в том числе, возможного изменения сроков вступления в силу.

Совет Госдумы поддержал предложение заместителя председателя Госдумы Яровой о проведении такого мониторинга.

«Это законы компетенции правительства и субъектов, где изначально законодателем давалось время для подготовки и требовалось принятие подзаконных нормативных актов правительством. Нас, прежде всего, интересуют законы, которые связаны с правами граждан, имеют общественно-социальную значимость», — подчеркнула вице-спикер Госдумы.

В рамках парламентского контроля планируется рассмотреть возможность формирования дополнительной процедуры публичного информирования парламента о готовности органов исполнительной власти к исполнению законов, — пояснила Яровая.

По ее мнению, проведение такого мониторинга станет прямой защитой интересов избирателей и обеспечит контроль за эффективностью правоприменения. Это также вопрос прямой ответственности органов исполнительной власти за надлежащую реализацию своей компетенции. Главной задачей Яровая назвала «на основе проведенного анализа до Нового года дать Государственной Думе предложения по решению первоочередных вопросов».
 

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Вице-спикер ГД проверит готовность кабмина и регионов к правоприменению законов

13:11 08/12/2016 ице-спикер Госдумы Ирина Яровая проверит готовность кабинета министров и регионов РФ к правоприменению законов, которые должны будут вступить в силу с 1 января 2017 года, говорится на сайте партии «Единая Россия».
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