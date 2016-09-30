Обвиняемый во взяточничестве­ инспектор Ространснадзора взят под домашний арест

izhevskinfo.ru

18:05 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Дорогомиловский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 21 ноября в отношении инспектора столичного подразделения Ространснадзора Артема Высоцкого, задержанного в рамках дела о коррупции в сфере организации перевозок, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте обвиняемого.

Выступая в поддержку заявленного ходатайства следователь отметил, что Высоцкий раскаялся в совершенном деянии, дал показания, изобличающие соучастников и его самого. Сам обвиняемый против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста не возражал.

Высоцкому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса (УК) РФ — получение взятки в особо крупном размере.

Ранее следователи задержали начальника Управления государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игоря Суржика, а сегодня правоохранительные органы сообщили о задержании заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна.

Официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сделала заявление о том, что после обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (дача взятки) и частью 5 статьи 291 (получение взятки) УК РФ.

Как следует из материалов дела, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. По версии следствия, сотрудники УГАДН предупреждали представителей организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

"Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений", — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

С руководителей двух коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере региональных пассажирских перевозок, следователи взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.