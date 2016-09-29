Прокуратура выявила нарушения в ходе проверки Ространснадзора

18:57 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ, Евгения Соколова. Прокуратура Москвы выявила многочисленные нарушения административного законодательства в ходе проверки в Центральном управлении государственного автодорожного надзора (УГАДН) Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) по Москве, сообщается в четверг на официальном сайте ведомства.

Проверке подверглось исполнение законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автотранспортом. Были выявлены многочисленные нарушения административного законодательства, в том числе случаи освобождения виновных юрлиц от административной ответственности, а также замены наказания в виде штрафа на предупреждение, говорится в сообщении.

По закону наказанием за допущенные нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе за отсутствие договора страхования гражданской ответственности перевозчика, является штраф на сумму от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, напоминает надзорное ведомство.

"По результатам проверки прокуратура города внесла в УГАДН по Москве представление и поставила на контроль его рассмотрение и устранение допущенных нарушений", - отмечается на сайте.

Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 стати 290 (дача взятки) и частью 5 статьи 291 (получение взятки) УК РФ, следователи задержали начальника Управления государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игоря Суржика и инспектора столичного территориального подразделения Артема Высоцкого. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения.

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. За денежные средства сотрудники УГАДН сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.