Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
30/09/2016 13:25
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Задержан третий фигурант по делу Ространснадзора — СК

Сюжет: Дело о взяточничестве в Ространснадзоре
Контекст
Теги: Коррупция, Ространснадзор, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
12:54 30/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РАПСИ, Михаил Телехов. Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Москве в рамках расследования по делу о взяточничестве в Ространснадзоре задержало заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна, сообщили РАПСИ в ГСУ.

Ранее следователи задержали начальника Управления государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игоря Суржика и инспектора столичного территориального подразделения Артема Высоцкого.

Как следует из материалов дела, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. По версии следствия, сотрудники УГАДН предупреждали представителей организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

"Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений", — сообщили в ГСУ.

С руководителей двух коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере региональных пассажирских перевозок, следователи взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дорогомиловский суд Москвы в пятницу решит вопрос об избрании меры пресечения в отношении всех троих фигурантов дела, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда.

Однако в настоящее время материалы на арест Высоцкого, Суржика и Моргуна ещё не поступали.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Задержан третий фигурант по делу Ространснадзора — СК

12:54 30/09/2016 Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Москве в рамках расследования по делу о взяточничестве в Ространснадзоре задержало заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна, сообщили РАПСИ в ГСУ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд отказал отравившемуся москвичу в удовлетворении иска к McDonald's

12:08 30/09/2016 Дорогомиловский суд Москвы не стал удовлетворять исковое заявление жителя столицы Валентина Полякова к ООО «Макдоналдс», в котором он требовал взыскать с сети общественного питания 999 900 рублей компенсации морального вреда за полученное им после посещения фастфуда отравление, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.

ВС перенес рассмотрение жалобы на приговор экс-сотруднику патриархата Петрину

11:34 30/09/2016 Верховный суд РФ перенес на 5 октября рассмотрение жалобы на приговор бывшему сотруднику Московского патриархата и ФСБ России Евгению Петрину по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в суде.

УФАС оштрафовало Совкомбанк за "навязчивые звонки" абонентам

11:00 30/09/2016 Московское УФАС России оштрафовало ПАО «Совкомбанк» на 100 тысяч рублей за распространение рекламы по телефону без предварительного согласия абонента, говорится в сообщении управления.

Мультимедиа

Видео: Паук и представитель полиции об инциденте в новосибирском аэропорту
Фотолента: Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Первые часы на свободе
Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера