Задержан третий фигурант по делу Ространснадзора — СК

izhevskinfo.ru

12:54 30/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РАПСИ, Михаил Телехов. Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Москве в рамках расследования по делу о взяточничестве в Ространснадзоре задержало заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна, сообщили РАПСИ в ГСУ.

Ранее следователи задержали начальника Управления государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игоря Суржика и инспектора столичного территориального подразделения Артема Высоцкого.

Как следует из материалов дела, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. По версии следствия, сотрудники УГАДН предупреждали представителей организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

"Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений", — сообщили в ГСУ.

С руководителей двух коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере региональных пассажирских перевозок, следователи взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дорогомиловский суд Москвы в пятницу решит вопрос об избрании меры пресечения в отношении всех троих фигурантов дела, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда.

Однако в настоящее время материалы на арест Высоцкого, Суржика и Моргуна ещё не поступали.