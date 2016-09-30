Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
30/09/2016 19:28
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Обвиняемый во взяточничестве­ инспектор Ространснадзора взят под домашний арест

Сюжет: Дело о взяточничестве в Ространснадзоре
Контекст
Теги: Коррупция, Ространснадзор, Дорогомиловский суд Москвы, Игорь Суржик, Москва, Россия
18:05 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Дорогомиловский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября в отношении руководителя управления Ространснадзора по Московской области Игоря Суржика, задержанного в рамках дела о коррупции в сфере организации перевозок, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте обвиняемого.

Выступая в поддержку заявленного ходатайства следователь отметил, что Высоцкий раскаялся в совершенном деянии, дал показания, изобличающие соучастников и его самого. Сам обвиняемый против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста не возражал.

Высоцкому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса (УК) РФ — получение взятки в особо крупном размере.

Ранее следователи задержали инспектора столичного подразделения Ространснадзора Артема Высоцкого, а сегодня правоохранительные органы сообщили о задержании заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сделала заявление о том, что после обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (дача взятки) и частью 5 статьи 291 (получение взятки) УК.

Как следует из материалов дела, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. По версии следствия, сотрудники УГАДН предупреждали представителей организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

"Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений", — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

С руководителей двух коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере региональных пассажирских перевозок, следователи взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Обвиняемый во взяточничестве­ инспектор Ространснадзора взят под домашний арест

18:05 30/09/2016 Дорогомиловский суд М­осквы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября в отношении руководителя управления Ространснадзора по Московской области Игоря Суржика, задержанного в рамках дела о коррупции в сфере организации перевозок, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Если аборты выведут из ОМС, они могут стоить больше 25 тыс руб — эксперты

16:24 30/09/2016 Если проведение абортов в рамках федеральной программы исключат из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), операция по одному прерыванию беременности может стоить более 25 тысяч рублей, заявила журналистам известный адвокат, лидер движения "За права женщин" Людмила Айвар в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

Малайзия может обратиться в Международный уголовный суд по делу МН17 - СМИ

15:02 30/09/2016 Малайзия рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд для того, чтобы добиться наказания виновников катастрофы самолета ее авиакомпании, произошедшей в небе Украины два года тому назад, сообщает в пятницу издание Malaysian Digest.

Офицер пойдет под суд за мошенничество с фиктивным трудоустройством сына

15:13 30/09/2016 Выборгский городской суд Ленинградской области принял к производству уголовное дело по факту мошенничества в отношении офицера войсковой части Станислава Рыбкина, фиктивно устроившего на службу своего сына, который, не работая, в течение двух лет получал зарпллату, сообщили в пятницу РАПСИ в Военном следственном отделе (ВСО) СК РФ по Выборгскому гарнизону.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера