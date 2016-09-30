Суд арестовал замначальника отдела Ространснадзора Москвы Моргуна

20:55 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Дорогомиловский суд Москвы до 21 ноября заключил под стражу заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна, задержанного в рамках дела о коррупции в сфере организации перевозок, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

Адвокат Моргуна Игорь Ломов считал ходатайство следствия не подлежащим удовлетворению, мотивируя это тем, что в материалах следствия отсутствует доказательная база.

"Налицо следственная ошибка: в деле нет доказательств, кроме показаний Артёма Высоцкого, который, по всей видимости, указал на моего клиента, чтобы избежать заключения под стражу", - отметил защитник.

Обвиняемый просил суд не заключать его под стражу, заявив, что не намерен скрываться от следствия и суда. Кроме того, защита просила суд избрать альтернативную меру пресечения - домашний арест или залог в виде принадлежащего Моргуну автомобиля.

Обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее следователи задержали начальника Управления государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игоря Суржика и инспектора столичного территориального подразделения Ространснадзора Артема Высоцкого.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сделала заявление о том, что после обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (дача взятки) и частью 5 статьи 291 (получение взятки) УК РФ.

Как следует из материалов дела, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. По версии следствия, сотрудники УГАДН предупреждали представителей организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

"Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений", — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

С руководителей двух коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере региональных пассажирских перевозок, следователи взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.