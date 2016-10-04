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Арестован девятый фигурант дела о выявлении педофилов полицейскими

Контекст
Теги: Злоупотребление служебными полномочиями, Проституция, Мошенничество, Организованная преступность, МВД РФ, Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
21:21 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы санкционировал арест Андрея Амирасланова, девятого фигуранта дела о выявлении полицейскими педофилов с помощью детей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Амирасланову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 ноября 2016 года", — сказала собеседница агентства.

Ранее Пресненский суд Москвы избрал меры пресечения в отношении восьми бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов в рамках дела о выявлении педофилов через организованный притон с несовершеннолетними мальчиками.

Водителю Патрульно-постовой службы (ППС) Игорю Фролову, начальнику ОУР ОМВД по району Ивановское города Москвы Андрею Ломакину, Александру Рубанову и Александру Голикову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября; в отношении Евгения Кузнецова, Александра Валуева, Александра Тимофеева и Вадима Лойко — мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок.

Всего в рамках дела подозреваются 9 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов. В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации преступного сообщества, организации занятия проституцией, мошенничестве в особо крупном размере, подготовлении к мошенничеству в особо крупном размере, а также злоупотреблении служебными полномочиями.

По данным СМИ, полицейские использовали детей для задержания педофилов, после чего требовали у "заинтересованных" денежные средства за прекращение в отношении них уголовного дела.

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Арестован девятый фигурант дела о выявлении педофилов полицейскими

21:21 03/10/2016 Пресненский суд Москвы санкционировал арест Андрея Амирасланова, девятого фигуранта дела о выявлении полицейскими педофилов с помощью детей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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