Защита блогера Носика обжаловала штраф в 500 тыс руб по делу об экстремизме

Евгения Соколова, РАПСИ

15:37 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу защиты на приговор известному блогеру Антону Носику, в соответствии с которым ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей за экстремизм, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Носика стало размещение им в Сети статьи под заголовком "Стереть Сирию с лица земли". Блогер отрицает свою вину и настаивает на том, что распространенная им информация является его мнением.

Носик обвиняется по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предполагает лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф, либо исправительные работы до одного года, либо другие виды наказания.

На время судебного процесса блогер находился под подпиской о невыезде.

Защита обжалует приговор суда, сообщил журналистам адвокат Сергей Бадамшин.

Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.

