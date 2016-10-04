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Обжалован арест замначальника отдела Ространснадзора Москвы Моргуна

Сюжет: Дело о взяточничестве в Ространснадзоре
Контекст
Теги: Коррупция, Дорогомиловский суд Москвы, Максим Моргун, Москва, Россия
16:45 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Защита обжаловала арест заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна, задержанного в рамках дела о коррупции в сфере организации перевозок, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

"Апелляционная жалоба от адвоката обвиняемого Игоря Ломова поступила в суд. Дата рассмотрения жалобы ещё не назначена", — сказала представительница суда.

Обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее Дорогомиловский суд до 21 ноября 2016 года заключил под стражу Моргуна и начальника Управления государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игоря Суржика. Третий фигурант дела -инспектор столичного территориального подразделения Ространснадзора Артем Высоцкий - будет находится под домашним арестом до указанной даты.

Как сообщалось ранее, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сделала заявление о том, что после обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (дача взятки) и частью 5 статьи 291 (получение взятки) УК РФ.

Как следует из материалов дела, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. По версии следствия, сотрудники УГАДН предупреждали представителей организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

"Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений", — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

С руководителей двух коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере региональных пассажирских перевозок, следователи взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Обжалован арест замначальника отдела Ространснадзора Москвы Моргуна

16:45 04/10/2016 Защита обжаловала арест заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна, задержанного в рамках дела о коррупции в сфере организации перевозок.
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