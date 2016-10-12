Трунов обжаловал решение Адвокатской палаты о лишении его статуса

Людмила Кленько, РАПСИ

13:09 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Игорь Трунов подал исковое заявление в Лефортовский суд Москвы с требованием признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области о лишении его статуса адвоката, сообщается на официальном сайте коллеги "Трунов, Айвар и партнеры".

"Обжаловано решение Квалификационной комиссии и Совета Адвокатской Палаты Московской Области о прекращении статуса адвоката Трунова. Исковое заявление направлено в Лефортовский суд Москвы", — говорится в сообщении.

В исковых требованиях Трунов просит признать незаконным и отменить решение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области о наличии в его действиях (бездействии) нарушений, признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области, в соответствии с которым он лишен статуса адвоката. Кроме того, Трунов также просит суд восстановить его в членах Адвокатской палаты Московской области.

"Решение достаточно странное и неожиданное для меня, потому что дисциплинарным проступком признали мою общественную деятельность. Я выступал на пресс-конференции и говорил о проблемах, которые существуют в обществе, в частности о коррупции в адвокатуре. Именно это выступление на публичной площадке Совет признал дисциплинарным проступком на основании кодекса профессиональной деятельности. Но кодекс никак не регламентирует публичную, общественную деятельность. Поэтому я думаю, это, конечно, не только адвокатское решение, но тут есть и политическая составляющая", — ранее комментировал решение коллегии заявитель.

Трунов представляет потерпевших по ряду резонансных дел, в том числе по делам о терактах в аэропорту "Домодедово" и о крушении самолета над Синаем. Собеседник агентства пояснил, что теперь не сможет участвовать в этих уголовных делах в качестве представителя потерпевших.