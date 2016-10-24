Караулова предупредила возлюбленного о переписке под контролем ФСБ
Контекст
МОСКВА, 24 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), обвиняемая в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), в переписке с возлюбленным после возвращения в Россию сообщила ему о возможности отправки сообщений под диктовку сотрудников ФСБ, передает корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.
На заседании оглашаются материалы осмотра изъятых следственной группой в ходе обыска по месту проживания Карауловой 27 октября 2015 года электронных устройств.
Судья процитировал фрагмент переписки подсудимой с молодым человеком, который представлялся как Влад и Айрат (по мнению Карауловой, одно и то же лицо). Среди написанного девушкой были такие фразы, как "не пиши, пока не удостоверишься, что я это я", а также предупреждение о том, что переписка может вестись под диктовку сотрудников ФСБ.
Караулова уточнила, что речь идет о сообщениях от июня 2015 года и отметила, что данные сообщения не были согласованы с представителями госбезопасности. Подсудимая мотивировала написание данных сообщений тем, что Влад (Айрат) был ей небезразличен, что она любила его.
На заседании Караулова испытывала сильное волнение, давая суду пояснения о данной переписке, а также заявляла о том, что чувствовала давление со стороны сотрудников ФСБ, в том числе из-за постоянного присутствия их поблизости.
Адвокат Сергей Бадамшин отметил, что зачитанные председательствующим судьей тексты сообщений были обнаружены следователем в папке "черновики". При этом Караулова не смогла вспомнить, были ли в итоге отправлены сообщения с указанным содержанием адресату или нет.
Первое заседание по данному уголовному делу состоялось 5 октября. К настоящему времени был допрошен ряд свидетелей со стороны обвинения.
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.