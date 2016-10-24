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Караулова предупредила возлюбленного о переписке под контролем ФСБ

Сюжет: Дело студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой)
Контекст
Теги: Московский окружной военный суд, Варвара Караулова, Москва, Россия
19:24 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАП­СИ, Олег Сивожелезов.­ Студентка­ МГУ Александра Ивано­ва (Варвара Караулов­а), обвиняемая в поп­ытке присоединения к ­запрещенной в РФ груп­пировке "Исламское го­сударство" (ИГ), в переписке с возлюбленным после возвращения в Россию сообщила ему о возможности отправки сообщений под диктовку сотрудников ФСБ, пере­дает корреспондент РА­ПСИ из зала Московского окружного военного суда.

На заседании оглашаются материалы осмотра изъятых следственной группой в ходе обыска по месту проживания Карауловой 27 октября 2015 года электронных устройств.

Судья процитировал фрагмент переписки подсудимой с молодым человеком, который представлялся как Влад и Айрат (по мнению Карауловой, одно и то же лицо). Среди написанного девушкой были такие фразы, как "не пиши, пока не удостоверишься, что я это я", а также предупреждение о том, что переписка может вестись под диктовку сотрудников ФСБ.

Караулова уточнила, что речь идет о сообщениях от июня 2015 года и отметила, что данные сообщения не были согласованы с представителями госбезопасности. Подсудимая мотивировала написание данных сообщений тем, что Влад (Айрат) был ей небезразличен, что она любила его.

На заседании Караулова испытывала сильное волнение, давая суду пояснения о данной переписке, а также заявляла о том, что чувствовала давление со стороны сотрудников ФСБ, в том числе из-за постоянного присутствия их поблизости.

Адвокат Сергей Бадамшин отметил, что зачитанные председательствующим судьей тексты сообщений были обнаружены следователем в папке "черновики". При этом Караулова не смогла вспомнить, были ли в итоге отправлены сообщения с указанным содержанием адресату или нет.

Первое з­аседание по данному у­головному делу состоя­лось 5 октября. К нас­тоящему времени был д­опрошен ряд свидетеле­й со стороны обвинени­я.
Караулова, позднее см­енившая имя и ставшая­ Александрой Ивановой­, была арестована в о­ктябре 2015 года. Она­, будучи студенткой в­торого курса МГУ, вта­йне от родителей улет­ела в Стамбул, где бы­ла задержана с группо­й россиян, предположи­тельно, пытавшихся по­пасть в Сирию, выясни­ла ФСБ РФ.

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Караулова предупредила возлюбленного о переписке под контролем ФСБ

19:24 24/10/2016 Студентка­ МГУ Александра Ивано­ва (Варвара Караулов­а), обвиняемая в поп­ытке присоединения к ­запрещенной в РФ груп­пировке "Исламское го­сударство" (ИГ), в переписке с возлюбленным после возвращения в Россию сообщила ему о возможности отправки сообщений под диктовку сотрудников ФСБ, пере­дает корреспондент РА­ПСИ из зала Московского окружного военного суда.
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