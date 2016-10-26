Суд 1 ноября проверит законность заключения под домашний арест националиста Демушкина

12:14 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд 1 ноября рассмотрит апелляционную жалобу защиты на заключение под домашний арест националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды, сообщил РАПСИ в среду его адвокат Олег Колесников.

"Судебное заседание состоится 1 ноября в Московском городском суде", - сказал собеседник агенства.

Ранее Пресненский суд Москвы санкционировал домашний арест Демушкина до 21 декабря.

Как сообщил РАПСИ сам Демушкин, причиной ареста является нарушение подписки о невыезде.

Уголовное дело в отношении Демушкина, в рамках которого он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды, а также унижении человеческого достоинства к группе лиц "по национальному признаку нерусские", решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру.

По словам националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с "Русского марша", который проходил в 2014 году в Москве.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.



