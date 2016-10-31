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Суд 1 ноября продолжит слушания по делу студентки Карауловой

Сюжет: Дело студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой)
Контекст
Теги: Терроризм, "Исламское государство" (ИГ) ДАИШ, Московский окружной военный суд, Варвара Караулова, Москва, Россия
17:47 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд 1 ноября продолжит слушания по делу студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

В понедельник судом были оглашены документы, относящиеся к состоянию здоровья подсудимой. В частности была оглашена история болезни Карауловой, в которой врачом была описана мотивация девушки к поездке в Турцию. Как следует из документа, в Сирии Караулова хотела "создать новое государство и создать новую семью со своим единомышленником". Однако, по мнению самой подсудимой, многие факты изложены медицинским работником неверно и не соответствуют действительности. Также стало известно, что в июне 2015 года подсудимой был поставлен диагноз "шизотипическое расстройство". Караулова рассказала суду о психиатрической больнице, в которую её привезли для лечения. Девушка пояснила, что медицинские работники заставили её подписать некие документы, не дав возможности перед этим поговорить с родителями, а затем госпитализировали. Как отметила Караулова, её состояние на тот момент было упадническое, с врачами она говорила нехотя. "Я отвечала врачу формально, чтобы от меня отстали", — сказала она.

Из пояснений матери подсудимой выяснилось, что Караулова была выписана через две недели после начала курса лечения. Свидетель отметила улучшение состояния дочери.

Также были оглашены материалы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, из которой следует, что Караулова на момент совершения инкриминируемого ей преступления не страдала психическими расстройствами. "Она (Караулова) могла в полной мере осознавать общественную опасность своих действий", — следует из заключения экспертизы.

Далее суд приступил к исследованию протоколов выемки и осмотра компакт-диска, изъятого в офисе ООО "ВКонтакте", содержащий информацию учетной записи Карауловой, в частности её переписку с Клаусом Клаусом (Айратом Саматовым), возлюбленным подсудимой.

Первое заседание по данному уголовному делу состоялось 5 октября. К настоящему времени был допрошен ряд свидетелей со стороны обвинения и исследован ряд вещественных и письменных доказательств.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

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Суд 1 ноября продолжит слушания по делу студентки Карауловой

17:47 31/10/2016 Московский окружной военный суд 1 ноября продолжит слушания по делу студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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