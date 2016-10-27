Суд 31 октября продолжит слушания по делу студентки Карауловой

15:45 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд 31 октября продолжит слушания по делу студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

В четверг суд продолжил осмотр вещественных доказательств в виде электронных устройств, изъятых в ходе производства по делу, и начал исследование письменных доказательств.

В начале судебного заседания прокурор заявил ходатайство об оглашении показаний свидетеля Полины Приваловой в связи с невозможностью её присутствия. Суд отклонил данное ходатайство.

Далее судом были осмотрены планшет и мобильный телефон, изъятые при обыске в квартире.

"Телефон принадлежит моей супруге. Мы предоставили его тем, кто был в нашей квартире при обыске", - сказал отец подсудимой Павел Караулов. Выяснилось, что в данном телефоне содержались фотографии Карауловой в мусульманской одежде. Караулов пояснил, что эти фотографии не относятся к делу, так как были нужны для понимания того, как выглядела его дочь в Турции.

Также судом был осмотрен ноутбук Карауловой и вскрыты конверты с несколькими оптическими носителями в виде компакт-дисков CD-R с различными учётными записями подсудимой и людей, с которыми она вела переписку.

Прокурором была зачитана распечатка переписки Карауловой в программе «Skype» под именем Амина. Переписка, начинающаяся 15 августа 2015 года, содержит в себе запрос подсудимой на онлайн уроки по арабскому языку. Караулова пояснила, что она "просто хотела изучать этот язык". Также из этой переписки стало известно, что девушка планировала записаться на курсы правильного чтения Корана.

Адвокат Сергей Бадамшин отметил сбивчивость представления данного доказательства, указав, что на распечатанных листах не ясно, от кого исходят сообщения - от самой Карауловой или от людей, с которыми она вела переписку.

Также в ходе заседания мать подсудимой Кира Караулова рассказала суду, что она обращалась к школьному психологу в то время, когда Караулова была в старших классах. Причиной обращения послужил разлад в её отношениях с дочерью и наличие трудностей у девушки в общении со сверстниками.

Также в суде стало известно, что болезненно на Караулову повлиял запрет родителей заниматься греблей. По словам самой подсудимой, она хотела поступить в школу Олимпийского резерва, но родители были категорически против, и ей пришлось уйти из этой сферы.

Первое заседание по данному уголовному делу состоялось 5 октября. К настоящему времени был допрошен ряд свидетелей со стороны обвинения и исследован ряд вещественных и письменных доказательств.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.