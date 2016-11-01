Националист Демушкин останется под домашним арестом

15:47 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд признал законным заключение под домашний арест националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды, передаёт во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого и признал законным постановление Пресненского суда Москвы, согласно которому Демушкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 21 декабря 2016 года.

Как сообщил РАПСИ сам обвиняемый, причиной ареста является нарушение подписки о невыезде.

Как пояснил Демушкин в ходе судебного заседания, он действительно выезжал из Москвы, однако эти действия были согласованы с судьей в устной форме.

"Я прошу суд пересмотреть и отменить данное постановление", - заключил он.

Уголовное дело в отношении Демушкина, в рамках которого он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды, а также унижении человеческого достоинства к группе лиц "по национальному признаку нерусские", решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру.

По словам националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с "Русского марша", который проходил в 2014 году в Москве.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.