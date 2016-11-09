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Представление доказательств вины студентки Карауловой завершено

Сюжет: Дело студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой)
Контекст
Теги: Терроризм, Московский окружной военный суд, "Исламское государство" (ИГ) ДАИШ, Варвара Караулова, Москва, Россия
16:26 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Прокуратура завершила представление доказательств вины студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщили в среду РАПСИ в Московском окружном военном суде.

Первое заседание по данному уголовному делу состоялось 5 октября. К настоящему времени был допрошен ряд свидетелей со стороны обвинения и исследован ряд вещественных и письменных доказательств.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

 

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Представление доказательств вины студентки Карауловой завершено

16:26 09/11/2016 Прокуратура завершила представление доказательств вины студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщили в среду РАПСИ в Московском окружном военном суде.
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Представление доказательств вины студентки Карауловой завершено

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