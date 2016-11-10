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Суд 16 ноября рассмотрит вопрос о законности лишения Трунова статуса адвоката

Контекст
Теги: Адвокатура и нотариат, Лефортовский суд Москвы, Игорь Трунов, Москва, Россия
10:49 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Лефортовский суд Москвы 16 ноября приступит к рассмотрению по существу иска Игоря Трунова, требующего признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области о лишении его статуса адвоката, сообщил РАПСИ сам Трунов.

"Суд обязал ответчика представить дисциплинарное производство в надлежащем виде и представить возражение. Адвокатская Палата выступила против допуска прессы, но со следующего заседания - 16 ноября - пресса сможет присутствовать на слушаниях", - сказал Трунов.

Заявитель просит признать незаконным и отменить решение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области о наличии в его действиях (бездействии) нарушений, признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области, в соответствии с которым он лишен статуса адвоката. Кроме того, Трунов также просит суд восстановить его членство в Адвокатской палате Московской области.

"Решение достаточно странное и неожиданное для меня, потому что дисциплинарным проступком признали мою общественную деятельность. Я выступал на пресс-конференции и говорил о проблемах, которые существуют в обществе, в частности о коррупции в адвокатуре. Именно это выступление на публичной площадке Совет признал дисциплинарным проступком на основании кодекса профессиональной деятельности. Но кодекс никак не регламентирует публичную, общественную деятельность. Поэтому я думаю, это, конечно, не только адвокатское решение, но тут есть и политическая составляющая", — ранее комментировал решение коллегии заявитель.

Трунов в последнее время представлял потерпевших по ряду резонансных дел, в том числе по делам о терактах в аэропорту "Домодедово" и о крушении самолета над Синаем. Собеседник агентства пояснил, что теперь не сможет участвовать в этих уголовных делах в качестве представителя потерпевших.

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Суд 16 ноября рассмотрит вопрос о законности лишения Трунова статуса адвоката

10:49 10/11/2016 Лефортовский суд Москвы 16 ноября приступит к рассмотрению по существу иска Игоря Трунова, требующего признать незаконным и отменить решение Совета Адвокатской палаты Московской области о лишении его статуса адвоката, сообщил РАПСИ сам Трунов.
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