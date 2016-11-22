Прокурор просит направить на принудительное лечение няню, убившую ребёнка

19:23 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Гособвинение просит направить на принудительное лечение 39-летнюю няню Гюльчехру Бобокулову, обвиняемую в жестоком убийстве четырехлетней девочки и поджоге квартиры, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

"Прокуратура попросила суд отправить Бобокулову на лечение в психиатрический стационар, защита обвиняемой с этим согласилась", — сказал представитель суда. По его словам, суд примет решение по этому вопросу 24 ноября.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы оценила ущерб от действий обвиняемой на общую сумму, превышающую 5 миллионов рублей. "Бобокулова своими действиями нанесла родителям девочки пять миллионов рублей ущерба. А хозяину квартиры — более одного миллиона рублей", — сказала ранее прокурор, отметив, что Бобокулова причинила потерпевшим значительный ущерб поджогом квартиры.

Как следует из материалов дела, утром 29 февраля в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов по улице Народного ополчения Москвы. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело 4-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, няня девочки, Гюльчехра Бобокулова, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, совершила убийство подопечной, подожгла квартиру, покинула место происшествия, а потом сообщила о взрыве.

"В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством", — сообщает ГСУ.