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Мосгорсуд 15 декабря рассмотрит жалобу на приговор блогеру Носику

Контекст
Теги: СМИ, Интернет, Экстремизм, Московский городской суд, Антон Носик, Москва, Россия
10:11 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Мосгорсуд 15 декабря рассмотрит жалобу на приговор в отношении блоггера Антона Носика, в соответствии с которым ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей за экстремистский пост, сообщил РАПСИ его адвокат Сергей Бадамшин. 

Антон Носик
РИА Новости. Алексей Никольский
Антон Носик

«Мосгорсуд 15 декабря рассмотрит нашу апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда. Мы просим отменить обвинительный приговор и вынести новый оправдательный», — сказал собеседник агентства.

Антон Носик — известный деятель Рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером «Рамблера» и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal. 

Поводом для уголовного преследования Носика стала его статья о ситуации в Сирии. Блогер вину в экстремизме и настаивает на том, что просто высказал свое мнение.

 

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Мосгорсуд 15 декабря рассмотрит жалобу на приговор блогеру Носику

10:11 23/11/2016 Мосгорсуд 15 декабря рассмотрит жалобу на приговор в отношении блоггера Антона Носика, в соответствии с которым ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей за экстремистский пост, сообщил РАПСИ его адвокат Сергей Бадамшин.
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