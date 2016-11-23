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Суд 24 ноября огласит решение по делу няни Бобокуловой

Контекст
Теги: Убийство, Хорошевский суд Москвы, Гюльчехра Бобокулова, Москва, Россия
15:56 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Хорошевский суд Москвы 24 ноября огласит постановление по уголовному делу в отношении няни Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в жестоком убийстве четырехлетней девочки и поджоге квартиры, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

Гособвинение просит направить обвиняемую на принудительное лечение.

Как следует из материалов дела, утром 29 февраля в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов по улице Народного ополчения Москвы. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело 4-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, няня девочки, Гюльчехра Бобокулова, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, совершила убийство подопечной, подожгла квартиру, покинула место происшествия, а потом сообщила о взрыве.

В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы оценила ущерб от действий обвиняемой на общую сумму, превышающую 5 миллионов рублей.

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Суд 24 ноября огласит решение по делу няни Бобокуловой

15:56 23/11/2016 Хорошевский суд Москвы 24 ноября огласит постановление по уголовному делу в отношении няни Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в жестоком убийстве четырехлетней девочки и поджоге квартиры, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
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