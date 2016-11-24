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Няня, убившая ребенка, отправлена на принудительное лечение

Контекст
Теги: Убийство, Хорошевский суд Москвы, Гюльчехра Бобокулова, Москва, Россия
15:19 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Хорошевский районный суд Москвы определил применить принудительные меры медицинского характера в отношении няни Гюльчехры Бобокуловой, признанной виновной в жестоком убийстве четырехлетней девочки и поджоге квартиры, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда Москвы.

Как следует из материалов дела, утром 29 февраля в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов по улице Народного ополчения Москвы. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело 4-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, няня девочки Бобокулова, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, совершила убийство подопечной, подожгла квартиру, покинула место происшествия, а потом сообщила о взрыве. 

В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы оценила ущерб от действий обвиняемой на общую сумму, превышающую 5 миллионов рублей.

 

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Няня, убившая ребенка, отправлена на принудительное лечение

15:19 24/11/2016 Хорошевский районный суд Москвы определил применить принудительные меры медицинского характера в отношении няни Гюльчехры Бобокуловой, признанной виновной в жестоком убийстве четырехлетней девочки и поджоге квартиры, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда Москвы.
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