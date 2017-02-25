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Суд смягчил приговор одному из экс-менеджеров "Банка Москвы" по делу о хищении

Сюжет: Уголовное преследование главы Банка Москвы Андрея Бородина
Контекст
Теги: Хищения, Банк Москвы, Московский городской суд, Москва, Россия
15:50 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд смягчил на полгода приговор бывшему менеджеру "Банка Москвы" Константину Сальникову по делу о хищении более 1 миллиарда рублей у кредитной организации, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, Сальников приговорен к 4 годам лишения свободы вместо ранее назначенных 4,5. Приговор в отношении второго экс-менеджера "Банка Москвы" Аллы Авериной оставлен без изменения. Она, согласно решению Мещанского суда Москвы, также получила наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Ранее Мещанский суд Москвы признал их виновными в инкриминируемом деянии и согласился с доводами следствия о том, что подсудимые участвовали в реализации преступной схемы по хищению денежных средств. Как следует из приговора, цели их преступной деятельности носили сугубо корыстный характер и были связаны с личной заинтересованностью подсудимых в личном обогащении.

Следствие считает подсудимых пособниками экс-президента банка Андрея Бородина и первого вице-президента Дмитрия Акулинина, которым эти же обвинения предъявлены заочно. Сальников ранее занимал в "Банке Москвы" должность старшего трейдера дирекции валютных операций, а Аверина — должность начальника управления сопровождения банковских операций.

Дело в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено в 2011 году. По данным МВД, Бородин в 2008 году создал ОПГ из руководителей и сотрудников банка, в течение двух лет они похищали вверенные им деньги, заключая фиктивные договоры о покупке и продаже валюты, получая разницу между курсами.

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Суд смягчил приговор одному из экс-менеджеров "Банка Москвы" по делу о хищении

15:50 24/11/2016 Мосгорсуд смягчил на полгода приговор бывшему менеджеру "Банка Москвы" Константину Сальникову по делу о хищении более 1 миллиарда рублей у кредитной организации, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.
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