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Заседание по делу бизнесмена Полонского отложено до 8 декабря

Сюжет: Дело Сергея Полонского
Контекст
Теги: Мошенничество, Пресненский суд Москвы, Сергей Полонский, Москва, Россия
17:35 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Пресненский суд Москвы отложил до 8 декабря заседание по делу бывшего владельца и руководителя девелоперской компании "Миракс Групп" Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

До того, как прокурор Борис Локтионов приступил к зачитыванию обвинительного заключения, Полонский заявил при поддержке своих адвокатов отводы председательствующему судье и государственному обвинителю.

По мнению подсудимого, в ходе обсуждения заявлений об отводе, прокурор и судья поддержали друг друга.

После того, как Полонскому было отказано в ходатайствах, он заявил о том, что судья неправильно отразил аргументы защиты в своих постановлениях. Из-за одной из своих реплик подсудимый также получил замечание за нарушение порядка проведения заседания.

После этого Полонский выразил намерение заявить отвод судье еще раз, однако председательствующий посчитал нужным отложить судебное заседание, чтобы предоставить подсудимому и его защитникам время для составления ходатайства.

В числе обвиняемых по делу проходят также руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин.

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Ранее Пресненским судом Москвы Полонскому был продлен срок содержания под стражей до 27 апреля 2017 года.

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Заседание по делу бизнесмена Полонского отложено до 8 декабря

17:35 28/11/2016 Пресненский суд Москвы отложил до 8 декабря заседание по делу бывшего владельца и руководителя девелоперской компании "Миракс Групп" Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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