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Защита журналиста Сущенко, обвиняемого в шпионаже, обжаловала продление ареста

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Теги: Шпионаж, Лефортовский суд Москвы, Роман Сущенко, Москва, Россия
10:07 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу защиты украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, на постановление о продлении срока ареста, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Апелляционная жалоба от адвоката Марка Фейгина поступила 30 ноября. Дата рассмотрения еще не назначена", — сказала собеседница агентства.

В соответствии с решением Лефортовского суда Москвы обвиняемый будет находиться под стражей до 30 января 2017 года.

Сущенко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж).

По данным ФСБ, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Агентство "Укринформ" также подтвердило, что Сущенко работает в издании корреспондентом начиная с 2002 года. С 2010 года Сущенко, по заявлению агентства, работал собственным корреспондентом "Укринформ" во Франции. В издании настаивают на том, что Сущенко в настоящее время находится в отпуске и его приезд в Москву не связан с заданием редакции. При этом в "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже в адрес корреспондента, назвав его "журналистом с многолетней безупречной профессиональной репутацией".

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Защита журналиста Сущенко, обвиняемого в шпионаже, обжаловала продление ареста

10:07 01/12/2016 Лефортовский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу защиты украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, на постановление о продлении срока ареста.
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