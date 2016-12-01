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Суд на полгода продлил срок ареста экс-главе Росграницы Безделову

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Теги: Преступное сообщество, Мошенничество, Мещанский суд Москвы, Дмитрий Безделов, Москва, Россия
15:51 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Мещанский суд Москвы продлил до 5 мая 2017 года срок содержания под стражей в отношении бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Дмитрия Безделова, обвиняемого в мошенничестве и организации преступного сообщества, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока ареста обвиняемого на полгода в ходе предварительного слушания по делу, проходившего в закрытом режиме

Безделов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По данным предварительного следствия, Безделов, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником Управления обустройства объектов государственной границы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

После этого Безделов привлёк к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций, установило следствие. Так, в период с сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей, считает следствие.

Уголовное дело в отношении семи соучастников Безделова в настоящее время находится на рассмотрении в суде, еще двое из них уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. При этом Сенкевич скрылся от суда и находится в федеральном розыске.
Безделов длительное время скрывался от правосудия, в апреле этого был экстрадирован из Италии в Россию.

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Суд на полгода продлил срок ареста экс-главе Росграницы Безделову

15:51 01/12/2016 Мещанский суд Москвы продлил до 5 мая 2017 года срок содержания под стражей в отношении бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Дмитрия Безделова, обвиняемого в мошенничестве и организации преступного сообщества, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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